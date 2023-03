Servizio rifiuti, cda Srr4 decide sul Pef: piano economico sarà poi trasmesso in municipio

Gela. Potrebbe arrivare in consiglio comunale nell’arco di poche settimane. Il piano economico finanziario per il servizio rifiuti sarà quasi certamente la prima prova per il sindaco Lucio Greco e per gli alleati. Venerdì, il consiglio d’amministrazione della Srr4 si riunisce per asseverarlo. Sarà poi subito trasmesso in Comune. Il presidente Srr Vincenzo Marino ha convocato una riunione del cda, che si terrà in municipio, a Mazzarino. Senza strumenti di bilancio, il Pef va approvato perché, stando alla linea prevalente nell’amministrazione, in caso contrario non sarebbe possibile sottoscrivere il contratto attuativo per il nuovo servizio in house affidato ad Impianti Srr. Pef e tariffe Tari, come hanno già riferito il dirigente del settore e l’assessore al ramo Ivan Liardi, sono propedeutici al nuovo contratto. Il piano economico finanziario è calibrato sul servizio in house e sulle esigenze di maggiore efficienza espresse da Palazzo di Città. In totale, dovrebbe superare quota sedici milioni di euro. Un impegno economico notevole in una fase di piena crisi finanziaria. Nel corso della recente audizione dei vertici di Impianti Srr e anche durante le riunioni della scorsa settimana in municipio, le perplessità dell’opposizione non sono mancate.