Servizio rifiuti, c’è la bozza del bando per le assunzioni: trasmessa ai sindacati

Gela. I sindacati del settore attendevano da alcune settimane, dopo una riunione avuta con i vertici della “Impianti Srr”. La bozza del bando per le assunzioni a tempo indeterminato, destinate al nuovo servizio rifiuti, è stata trasmessa proprio da “Impianti Srr”. Ieri, i rappresentanti sindacali della Fp-Cgil avevano chiesto più celerità. “Era già pronta il 30 giugno – spiega l’amministratore di “Impianti Srr” Giovanna Picone – ma abbiamo dovuto fare un passaggio ulteriore con il consulente del lavoro, per verificare la problematica dei requisiti minimi legati al titolo di studio”. I sindacati hanno avanzato diverse proposte per un sistema di assunzione sicuramente diverso da quello del passaggio di cantiere tra aziende private. La forma giuridica pubblica di “Impianti” ha determinato la necessità di un bando pubblico. La società in house ha già avviato il servizio, per ora solo con forme di lavoro interinale, in diversi Comuni della Srr4. In città, le attività dovrebbero partire entro il prossimo ottobre. Quello locale sarà il servizio più consistente, anche sul piano del personale. I sindacati vogliono garanzie a tutela dei lavoratori del settore. Di recente, “Impianti” ha approvato una pianta organica con oltre ottocento lavoratori, tra servizio rifiuti e il sistema di Timpazzo. La gran parte si concentra proprio sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.