Servizio rifiuti, Comune nomina legale dopo ricorso della “Impianti”

Gela. Mentre si attendono indicazioni certe sul nuovo servizio rifiuti, sospeso tra una possibile gara e l’affidamento in house, c’è però una contesa giudiziaria aperta tra la società “Impianti Srr” (che ha ottenuto l’affidamento del servizio in tutti i Comuni dell’ambito) e Palazzo di Città. Gli uffici del municipio hanno provveduto ad assegnare l’incarico legale. L’ente, al Tar, sarà rappresentato dall’avvocato Girolamo Rubino, che ha risposto ad un avviso pubblico. I vertici della “Impianti”, negli ultimi mesi dello scorso anno, si sono rivolti al Tar. L’amministratore della società, l’ingegnere Giovanna Picone, ha infatti deciso di attivare i giudici palermitani, ritenendo illegittimo il provvedimento di proroga del servizio a Tekra, disposto dall’amministrazione comunale, nella parte nella quale si giustifica la decisione facendo riferimento a ritardi della “Impianti” nelle procedure di avvio del servizio, anche in città. Una valutazione che i responsabili della società in house non hanno mai condiviso, tanto da spingerli a richiedere l’intervento della giustizia amministrativa.