Servizio rifiuti e decoro, Fava punta a un coordinamento tra Impianti e Ghelas: Pef punto delicato

Gela. Il servizio rifiuti in città continua a essere oggetto di verifiche da parte dell’assessorato, retto dal neo vicesindaco Giuseppe Fava. L’esponente dem, fin dall’inizio, ha posto l’esigenza di un coordinamento su più fronti, dal decoro urbano e fino appunto al servizio di raccolta, gestito dalla società in house Impianti Srr. Fava vuole mettere intorno allo stesso tavolo, soprattutto Impianti e Ghelas, per interventi coordinati. “Va coinvolto inoltre il corpo della polizia municipale per rafforzare ancora di più i controlli sul territorio”, dice. L’assessore cerca di avere un gruppo interno che si occupi proprio di controlli e verifiche sul servizio. E’ stato proprio Fava, sul finire dello scorso anno, a insistere per almeno tre interventi di carattere generale, sempre sul fronte del decoro, per le aree del centro storico, del lungomare e di via Venezia, nei pressi del cavalcavia stradale. Si attende l’avvio delle attività, già affidate. L’assenza di un dirigente che stabilmente si possa occupare di un settore così delicato è un aspetto che non agevola, “nonostante il grande impegno dimostrato dal segretario generale che ha la delega ad interim”., precisa Fava. Nel corso dei prossimi mesi, il settore ambiente sarà chiamato a prove importanti, tra tutte quella per il Piano economico finanziario del servizio rifiuti, da definire attraverso gli uffici finanziari del municipio.