Servizio rifiuti, Greco: “Scelta su in house ma i dubbi rimangono, ora serve efficienza”

Gela. Il sì al nuovo servizio rifiuti in house, che ieri è stato formalizzato dal sindaco Lucio Greco e dall’assessore Cristian Malluzzo, ha fatto ripartire buona parte delle procedure, anche negli uffici della “Impianti Srr”. I tecnici della società, che ha ottenuto l’affidamento in tutti i Comuni dell’ambito, potrebbero trasmettere il cronoprogramma richiesto dal municipio, già entro domani. Il sindaco Lucio Greco ha sempre avuto molte perplessità sul servizio in house, intanto partito a Delia, Butera e Mazzarino (oggi è arrivata inoltre la firma dell’amministrazione comunale di Riesi). Nonostante la scelta di affidarsi all’in house, l’avvocato Greco continua a ritenere che il servizio dovrà assicurare tutti i necessari standard qualitativi, con la massima efficienza. L’intenzione è mettersi alle spalle quanto accaduto negli anni con Tekra. “Nonostante le perplessità manifestate in tutte le sedi, ho dovuto necessariamente affidare il servizio di raccolta rifiuti in regime di in house providing, alla “Impianti Srr”. Il mio tentativo di arrivare ad una gara solo per il lotto di Gela non è stato purtroppo accettato, per motivi strettamente legati ad aspetti burocratici, difficili da superare. I miei dubbi e le mie preoccupazioni – dice Greco – comunque rimangono. Per questo, intensificherò l’impegno e adotterò tutte le iniziative mirate a garantire un servizio quanto più aderente alle necessità e alle esigenze del territorio”. Probabilmente, nei prossimi giorni ci saranno i primi contatti tra Palazzo di Città e l’amministratore della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone. Il sindaco ha affidato l’interim del settore rifiuti (in attesa di individuare un nuovo dirigente) all’avvocato Mario Picone, che coordina gli uffici degli affari legali.