Servizio rifiuti, “Impianti” nell’Albo dei gestori: “Si parte martedì da Butera e Delia”

Sono per assunzioni a tempo indeterminato, ma che la forma giuridica, pubblica, della “Impianti”, non consente, almeno con il passaggio di cantiere e la clausola sociale. Da “Impianti Srr” ed Srr4, fanno sapere che se i lavoratori di Butera non dovessero sciogliere la riserva sui contratti, entro lunedì prossimo, si andrà comunque avanti “utilizzando personale interno, nelle more della selezione pubblica”. Lunedì, ventiquattro ore prima della partenza ufficiale del servizio (almeno per Delia e Butera), è in programma l’assemblea della Srr4, che forse potrebbe essere decisiva per delineare il percorso da intraprendere rispetto alla situazione di Gela. Il sindaco Greco, infatti, chiederà il via libera per la gara, autonoma dal servizio in house.