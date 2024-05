Servizio rifiuti, Impianti: “Ecco il piano operativo degli interventi deciso dall’amministrazione”

Gela. Il servizio rifiuti non smette di generare rimostranze istituzionali reciproche, nel rapporto, piuttosto logoro, tra amministrazione comunale e Impianti Srr, mentre in altri contesti prende piede il confronto pubblico tutto incentrato sulla campagna elettorale per le amministrative. Negli ultimi giorni, a far discutere è la gestione degli interventi di scerbatura e manutenzione di aree verdi e non solo. Da Impianti fanno sapere, ora anche attraverso il rup, l’ingegnere Ugo Pepi, che l’azienda organizza le attività sulla base di un piano operativo definitivo dagli uffici comunali. Dall’amministrazione, l’assessore Ivan Liardi, ha invece espresso considerazioni per nulla in linea con quanto spiegato dai riferimenti della società in house. “Rimaniamo a disposizione per possibili migliorie al piano operativo ma ribadisco che si tratta di decisioni dell’amministrazione comunale e di conseguenza Impianti si adegua, per non incorrere in sanzioni e penali”, dice Pepi. Nelle ultime settimane, non sono mancate lamentele dai quartieri, proprio per le condizioni precarie di diverse zone della città.