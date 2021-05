Servizio rifiuti, “Impianti” apre a due assunzioni: incarico a legale per la Srr4

Gela. Lunedì, è fissata una riunione dell’assemblea della Srr4, che in questa fase si trova a fronteggiare non poche sollecitazioni. Dai progetti della Regione che punta all’ampliamento di Timpazzo e all’aumento consistente dei quantitativi di rifiuti conferibili e fino al servizio rifiuti, sono tanti i punti sensibili da affrontare, in questa delicata fase. Si dovrebbe mettere mano anche all’organizzazione interna. Da tempo, gli occhi della politica locale sono spesso fissi sulle scelte della governance locale del sistema rifiuti e le decisioni della Srr4 e della controllata “Impianti Srr” (che gestirà il servizio rifiuti in house) non passano inosservate. Anche a Palazzo di Città è stato pubblicato l’avviso, firmato dall’amministratore della “Impianti Srr” Giovanna Picone, per la selezione di un “responsabile di area gare e contratti” e per un “responsabile tecnico”. Assunzioni ritenute necessarie, perché allo stato mancano dipendenti nella pianta organica della società e anche lo scavalco dai Comuni non può assicurare una costanza di attività. E’ stato redatto l’avviso pubblico e toccherà poi ad una commissione interna selezionare le due figure professionali. Negli scorsi mesi, non sono mancate polemiche proprio sul fronte delle assunzioni nel sistema di Timpazzo, dopo la scelta di aprire ad una società di lavoro interinale. Due professionisti, il commercialista Diego Stagnitto e l’avvocato Massimiliano Cassibba, sempre su incarico della “Impianti Srr” già si occupano di assistenza nelle procedure di assunzione. Le figure indicate nell’avviso pubblico sono ritenute indispensabili nell’ottica dell’avvio del servizio di raccolta rifiuti, affidato proprio alla controllata della Srr4.