Servizio rifiuti, in città possibile avvio per novembre: Balbo, “sarà inizio graduale”

Gela. La prossima settimana, al dipartimento regionale acqua e rifiuti, si cercherà di arrivare ad una soluzione, per riaprire i cancelli della discarica Timpazzo ai sovvalli dell’Ato. Per ora, sono stati dirottati in impianti privati del territorio, ma si attende che Palermo possa sbrogliare la matassa. Anche sul nuovo servizio rifiuti qualche malumore c’è e il sindaco Lucio Greco non ha gradito l’ormai ufficiale slittamento dell’avvio delle attività, in città. Se ne dovrebbe riparlare a novembre e una conferma in tal senso arriva dal presidente della Srr4, Filippo Balbo. “Avevo chiesto una programmazione precisa alla “Impianti Srr” – spiega – e la risposta c’è stata, anche esauriente. Il servizio inizierà prima nei Comuni più piccoli, quelli delle cinque terre, quindi Butera, Mazzarino, Riesi, Delia e Sommatino. Poi, toccherà a Niscemi. Gela, invece, dovrebbe essere l’ultimo Comune. Chiaramente, per un Comune come Gela, con quelle dimensioni, è necessario avere la disponibilità di molti più mezzi, che la società “Impianti” sta man mano reperendo. Nei Comuni delle cinque terre si dovrebbe iniziare non oltre l’1 ottobre. Sarà quindi un avvio graduale. Per Gela, probabilmente, ci vorrà qualche settimana in più, quindi si potrebbe avviare il nuovo servizio per novembre”. I sindacati del settore sono ritornati a chiedere una maggiore chiarezza sui tempi.