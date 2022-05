Servizio rifiuti, incontri tra Comune e “Impianti”: confronto con il nuovo dirigente

Gela. Sono partiti da qualche settimana gli incontri per definire tutti gli aspetti principali del nuovo servizio rifiuti in house, che in città dovrebbe prendere il via tra settembre e ottobre. L’amministrazione comunale, davanti alla necessità di approfondire le condizioni di base delle attività affidate alla società “Impianti Srr”, ha disposto un’ulteriore proroga alla campana Tekra, dato che la raccolta dei rifiuti, anche in questa fase di transizione, non può essere interrotta. L’amministratore della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone, ha già incontrato anche il nuovo dirigente comunale, Fabio Filippino, da poco insediatosi. “Il gruppo di lavoro che sta seguendo il servizio per Gela – dice Picone – è pienamente attivo e stiamo andando avanti”. Dopo il no a soluzioni alternative che erano state prospettate dal sindaco Lucio Greco, Palazzo di Città ha definitivamente autorizzato il servizio in house, in favore della partecipata della Srr4. La dotazione dei mezzi è tra le procedure che più di altre necessitano di notevole attenzione. I vertici di “Impianti Srr” stanno concentrando le acquisizioni solo su mezzi nuovi, senza optare per l’usato. Procedere con l’acquisto di stock di notevoli quantità significherebbe allungare i tempi, con la necessità di gare di carattere europeo. Al momento, gli acquisti vengono effettuati con forniture, spesso anche singole. L’obiettivo è avere la dotazione necessaria per partire con le attività in città entro fine settembre.