Servizio rifiuti, incontro sindaco-Tekra: azienda ha chiesto danni ai Comuni

Gela. Mentre è in corso, a Palazzo di Città, il vertice tra amministrazione comunale e sindacati sul futuro dei diciotto lavoratori ex Tekra, i cui contratti non sono stati rinnovati; questa mattina, il sindaco Lucio Greco ha avuto un lungo confronto con i responsabili di Tekra. L’azienda campana, soprattutto a seguito di una gara d’appalto che non si riesce ad assegnare, sta continuando a gestire in proroga il servizio in città. I manager, da tempo, hanno comunicato l’intenzione di voler lasciare il cantiere, sostenendo di andare avanti in perdita, con un capitolato mai aggiornato, a sei anni di distanza dall’assegnazione dell’appalto. Gli imprenditori e i loro legali hanno confermato che non c’è alcuna volontà di assorbire i diciotto ex lavoratori a termine, anche perché una decisione di questo tipo farebbe scaturire obblighi normativi che l’azienda non ritiene di dover sostenere, volendo comunque lasciare il servizio. Tekra non ha mai partecipato a nessuna della cinque procedure di gara, tutte andate deserte.