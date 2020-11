Servizio rifiuti, manca stipendio ottobre in cinque Comuni: stato di agitazione operai

Gela. La mensilità di ottobre dovuta ai lavoratori della raccolta rifiuti, che operano nei Comuni di Delia, Mazzarino, Sommatino, Riesi e Butera, non è stata ancora erogata. Allo stato attuale, a nulla sono serviti i tentativi finalizzati ad avere riscontri pratici sui tempi previsti per il pagamento delle somme. In più occasioni la segreteria provinciale dell’Ugl servizi ambientali, con il sindacalista Orazio Caiola, ha tentato di avere maggiori certezze sia dai Comuni che dall’azienda. Non sono arrivate rassicurazioni e con i ritardi che pesano sui lavoratori, Caiola ha annunciato lo stato di agitazione degli operai che svolgono la loro attività nei cinque centri. Una comunicazione è stata inoltrata alla prefettura di Caltanissetta. “Non avendo risposte certe per i pagamenti nel breve tempo – scrive Caiola – non possiamo fare altro che proclamare lo stato di agitazione per la mancata retribuzione della mensilità di ottobre e per i relativi buoni pasto”.