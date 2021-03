Servizio rifiuti, messo in discussione il sistema di voto Srr: gara “ponte” può saltare

Attuando la disciplina prevista dalla normativa ora sotto verifica della Srr, l’esito finale premierebbe la decisione dei Comuni di Niscemi, Delia, Piazza Armerina, Sommatino, Butera e Mazzarino, che metterebbero insieme i voti necessari per avere la meglio, a maggioranza, su Gela e Riesi, schierati invece per la gara “ponte” e che con il meccanismo della percentuale delle quote hanno ottenuto la sommatoria necessaria a far passare la soluzione della gara, facendola prevale su quella dell’affidamento diretto in house, alla partecipata della Srr. Pare che ieri Balbo abbia avuto interlocuzioni anche con la Regione. Sulle modalità dell’affidamento per il servizio, l’assemblea della Srr4 si è spaccata e la scorsa settimana ha votato per la gara “ponte”, ma con un sistema che ora potrebbe non essere valido.