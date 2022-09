Servizio rifiuti, nuovo tavolo in municipio: su bandi vertice a Timpazzo a fine mese

Gela. La proroga a Tekra, per il servizio rifiuti in città, scade a fine mese. Non è ancora così chiaro il quadro successivo al 30 settembre, quando gli imprenditori campani intendono lasciare le attività, concludendo il rapporto con il Comune. Il sindaco Lucio Greco, che ha l’interim del settore ambiente, sta lavorando insieme ai funzionari del municipio. Per giovedì, a Palazzo di Città, è fissata una nuova riunione. Sono state convocate le organizzazioni sindacali ma anche i vertici di Impianti Srr (la società che ha ottenuto l’affidamento in house) ed Srr4. Si cercherà di arrivare ad uno sviluppo del confronto, successivo al tavolo di inizio mese. Usb, Fit-Cisl e Filas hanno dichiarato lo sciopero, fissato per il 29 settembre. In settimana, sono previste altre assemblee dei lavoratori e ci saranno sicuramente rallentamenti nella raccolta dei rifiuti. Gli operai temono non solo i licenziamenti, già recapitati, ma anche il futuro occupazionale. Le assunzioni a tempo indeterminato in Impianti Srr saranno possibili solo con procedure di evidenza pubblica e con precisi requisiti. I bandi sono stati trasmessi ai sindacati, che li stanno valutando, così da presentare osservazioni. Si farà il punto a Timpazzo, nel corso di un incontro già convocato dall’amministratore di Impianti Srr, per il prossimo 28 settembre.