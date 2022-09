Servizio rifiuti, operai Ugl aderiscono alle assemblee: “Da Greco dichiarazioni fuorvianti”

Gela. Ieri, hanno assistito ai lavori del consiglio comunale per gli atti del nuovo servizio in house. Sono tanti i dubbi dei lavoratori della raccolta rifiuti che hanno ricevuto i licenziamenti da Tekra ma sono senza certezze sul passaggio ad Impianti Srr, la società in house che ha ottenuto l’affidamento del servizio. Per il 29 settembre è fissata una giornata di sciopero e intanto sabato, sia nel turno di notte che in quello del mattino, si terranno assemblee dei lavoratori. Sono state indette dalle segreterie di Usb, Fit-Cisl e Filas e aderiscono anche i lavoratori Ugl. Lo spiega in un nota il reggente della segreteria regionale delle partecipate Ugl, Orazio Caiola.