Servizio rifiuti, pagamenti fermi: operai in assemblea, Tekra convoca i sindacati

L’azienda, intanto, a seguito di richieste ufficiali inoltrate dalle sigle sindacali che rappresentano i lavoratori, ha fissato un incontro, previsto lunedì prossimo. Operai e sindacati, se non ci saranno i pagamenti, non escludono lo sciopero. Ieri, nel corso di una riunione di maggioranza, convocata dal sindacato Lucio Greco per valutare il piano economico finanzario per il servizio rifiuti, il dirigente Fabio Filippino ha spiegato che il settore continua a tenere alta l’attenzione su Tekra e sul rispetto del contratto. L’azienda campana opera da tempo in proroga, in attesa del passaggio al servizio in house, affidato ad “Impianti Srr”.