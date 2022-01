Servizio rifiuti, parte pulizia strade: spazzamento in via Crispi

Gela. L’assessore all’ambiente, Cristian Malluzzo, dà nuovo slancio ai lavori di pulizia e

spazzamento meccanico delle strade, e parte domani e sabato dalla via Crispi per poi

spostarsi in altre zone e altri quartieri della città. Data la complessità dell’intervento, sarà necessario limitare la sosta veicolare, per garantire sia adeguati spazi di operatività ai mezzi della Tekra che la sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni. Per far si che si possa operare in tutta tranquillità, è stata quindi emessa una ordinanza in materia di viabilità. Ecco cosa prevede:

– dalle ore 4.00 alle ore 10.00 del 14 gennaio 2022 divieto di sosta con rimozione forzata,

eccetto i mezzi della Ditta incaricata della pulizia delle strade, in via Crispi, lato Sud, tratto

compreso tra la via Butera e la via Matteotti

– dalle ore 04.00 alle ore 10.00 del 15 gennaio 2022 divieto di sosta con rimozione forzata,

eccetto i mezzi della Ditta incaricata della pulizia delle strade, in via Crispi, lato Nord,

tratto compreso tra la via Matteotti e la Via Butera.