Servizio rifiuti, per Pef serve consulenza esterna: documento non è ancora completo

Gela. Il Piano economico finanziario del servizio rifiuti, ad oggi è il grande assente e più volte è stato ricordato sia in consiglio comunale che dalla commissione bilancio. Con le norme speciali sull’emergenza Covid, i termini di approvazione sono slittati al prossimo dicembre. In municipio, pare però che non ci siano i numeri, almeno in termini di personale, per dedicarsi esclusivamente alla redazione del documento. Di conseguenza, il dirigente del settore ambiente Grazia Cosentino ha disposto l’apertura ad una consulenza esterna. Servono esperti esterni per chiudere il lavoro e arrivare ad un Pef, che rispetti quanto previsto nelle delibere dell’Arera. La consulenza, che verrà assegnata attraverso piattaforma Mepa, con un affidamento di poco superiore agli 8 mila euro, dovrebbe consentire di superare quelli che vengono considerati veri scogli, che anche a causa di pochi funzionari disponibili pare non si possano superare senza il sostegno di professionisti esterni. Bisognerà reperire i dati delle attività di Tekra, valutarli e redigere il piano economico finanziario secondo i principi Arera. Sarà poi la stessa Autorità a valutare il lavoro svolto tra gli uffici del municipio.