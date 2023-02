Servizio rifiuti, “perché contratto non è stato ancora sottoscritto?”: Greco, “ritardi non nostri”

Gela. “Si vuole andare in proroga ancora se dovessero esserci problemi con il prossimo Piano economico finanziario? Non possiamo accontentarci di favolette non veritiere”. E’ stata questa la conclusione del consigliere del Movimento cinquestelle Virginia Farruggia, che insieme all’esponente di “Rinnova” Alessandra Ascia e all’indipendente Paola Giudice, ha presentato un’interrogazione sullo stato dell’arte per l’avvio del nuovo servizio rifiuti in house. Il primo cittadino, durante il suo intervento, ha spiegato che il mancato avvio “non è dovuto a questa amministrazione comunale”. Ancora una volta, ha citato la procedura di assunzione del personale non ancora conclusa e il mancato completamento del parco mezzi da parte della società Impianti Srr. “Anche il nostro ente, a causa degli attuali problemi finanziari – ha aggiunto – non ha avuto modo in questa fase di definire il contratto attuativo”.