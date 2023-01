Servizio rifiuti, possibile nuova proroga: Greco chiede assemblea Srr, “per avviare attività”

Gela. A fine mese scade l’ennesima proroga a Tekra per il servizio rifiuti. Una nuova proroga sembra quasi scontata. Le attività della società in house Impianti Srr non potranno partire prima di marzo. Il sindaco Lucio Greco ha scritto alla Srr4 e alla stessa Impianti Srr, la società affidataria del nuovo servizio. Le attività sono partite in tutti i Comuni dell’ambito, ad eccezione di Gela e Piazza Armerina (Comune che intende passare all’ambito ennese). “Ho chiesto – afferma Greco – la convocazione dell’assemblea dei soci della Ssr 4 per poter discutere dell’avvio del servizio in house da parte della Impianti Ssr. La richiesta riveste carattere d’urgenza in vista dell’imminente scadenza della proroga del servizio alla Tekra, prevista il 31 gennaio, e delle decisioni che dovranno essere adottate al fine di scongiurare l’interruzione del servizio”.