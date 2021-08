Servizio rifiuti, “preoccupati”: Caiola, “certezze su avvio, rimane stato agitazione”

Gela. Attendono ancora un riscontro alla loro richiesta di incontro, inoltrata alla prefettura di Caltanissetta. I sindacati del settore rifiuti sono molto preoccupati, soprattutto per le tante incertezze sull’avvio del nuovo servizio. Negli scorsi giorni, Srr e “Impianti Srr” hanno ufficializzato che la partenza, in città, slitterà oltre il mese di settembre. La “Impianti Srr” potrebbe entrare a regime con le attività non prima di novembre. C’è stata una corrispondenza scritta tra il municipio, l’Srr e la “Impianti”. Il sindaco Lucio Greco non ha nascosto di essere molto contrariato dallo slittamento e dal fatto che non fosse da subito disponibile la documentazione tecnica, da allegare al contratto. Per il segretario provinciale dell’Ugl igiene ambientale Orazio Caiola, lo stato di agitazione “rimane aperto”. “Siamo molto preoccupati – spiega – dalla prefettura non sono arrivati riscontri alla nostra richiesta di incontro. A questo punto, con il servizio che in città partirà dopo settembre, vorremmo capire quanto durerà la nuova proroga. Se sarà breve, determinerà problemi organizzativi, dal vestiario per i dipendenti fino alla gestione delle ferie. Senza risposte certe, non escludiamo lo sciopero”. La segreteria provinciale dell’Ugl igiene ambientale sostiene la necessità di “un cambio di passo” nella gestione complessiva del servizio rifiuti, in città e negli altri Comuni dell’ambito.