Servizio rifiuti, questa sera atti sotto esame del consiglio: lavoratori Tekra in municipio

Gela. Attendono che il consiglio comunale, convocato per questa sera, si esprima sugli atti del nuovo servizio in house. Sono tanti gli operai Tekra che si sono dati appuntamento davanti Palazzo di Città, aspettando la riunione dell’assise civica. Hanno messo da parte qualsiasi distinzione sindacale e puntano a vere garanzie occupazionali. Molti di loro lavorano nel servizio rifiuti ormai da anni e non vogliono rimanere esclusi da Impianti Srr, la società che ha ottenuto l’affidamento. Intanto, hanno ricevuto i licenziamenti da Tekra, che a fine mese lascerà il servizio, con la scadenza dell’ultima proroga. Sulla carta, anche a seguito di recenti comunicazioni, il nuovo servizio dovrebbe prendere il via dall’1 ottobre. Per le assunzioni a tempo indeterminato in Impianti Srr saranno però necessarie procedure di evidenza pubblica e in questi giorni i bandi sono sotto esame dei sindacati. Insieme ai lavoratori, questa sera, ci sono i rappresentanti di Usb, Fit-Cisl, Filas, Ugl e Cgil. Tutti vogliono evitare tensioni sociali, mentre per il 29 settembre è stato dichiarato lo sciopero.