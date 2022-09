Servizio rifiuti, sciopero operai Tekra a fine mese: ora nuove assemblee

Gela. La comunicazione ufficiale è stata inviata a tutti gli enti preposti, a partire dal Comune, dalla prefettura e dalla Commissione nazionale di garanzia, oltre che a Tekra. I lavoratori della raccolta rifiuti sciopereranno il prossimo 29 settembre. Una decisione che arriva al culmine di un periodo convulso. Tekra intende lasciare il servizio rifiuti a fine mese, con la conclusione dell’ultima proroga assegnata. Non ci sono più le condizioni economiche per proseguire, secondo gli imprenditori campani. I lavoratori hanno ricevuto le comunicazioni di licenziamento e non sanno ancora quale sarà il loro futuro. Non è possibile un passaggio diretto di cantiere all’in house Impianti Srr (che ha avuto l’affidamento del nuovo servizio). Sulla carta, il servizio in house dovrebbe partire entro ottobre ma potrebbe volerci più tempo. Non è da escludere una nuova proroga a Tekra, che sarebbe vincolata a proseguire.