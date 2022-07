Servizio rifiuti, su bando assunzioni sindacati scrivono al prefetto: “Tanti operai a rischio”

Gela. Il timore è che tanti operatori possano rimanere esclusi dalle assunzioni per il nuovo servizio rifiuti in house. La concertazione tra sindacati e “Impianti Srr”, la società che ha ottenuto l’affidamento, in questi mesi si è mossa tra alti e bassi e un’intesa complessiva sui parametri del bando per le assunzioni ancora non c’è. Le sigle sindacali Usb e Fit-Cisl, con i segretari Luca Faraci e Mario Stagno, hanno ufficialmente scritto al prefetto di Caltanissetta. Chiedono che venga fissato un incontro, prima possibile. Le organizzazioni sindacali, in queste settimane, hanno presentato le loro proposte di modifica del bando, anzitutto concentrate sui parametri da adottare per la selezione. Una procedura di concorso resa necessaria dalla forma giuridica di “Impianti Srr”, che non consente un passaggio di cantiere diretto con Tekra. Il servizio in house, con i lavoratori assunti in questa fase attraverso agenzie interinali, è partito in diversi Comuni della Srr, mentre in città dovrebbe prendere il via entro ottobre. Le organizzazioni sindacali ritengono però che sia urgente un confronto, a tutto tondo. Non a caso, l’incontro chiesto alla prefettura dovrebbe essere allargato ai sindaci, al manager di “Impianti Srr” e ai vertici della Srr4.