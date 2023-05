Servizio rifiuti, Tar: “Impianti Srr e Tekra devono assicurare accesso agli atti alla Ecos”

I giudici amministrativi, in sentenza, spiegano che la documentazione richiesta da Ecos è finalizzata ad assicurare il “diritto di difesa” in sede di procedimento civile, attivato dall’azienda che a seguito della revoca dell’appalto si è rivolta al tribunale delle imprese di Palermo. Il Tar precisa che non c’è nessun dovere di “riservatezza” da tutelare. Quelli richiesti dai legali di Ecos non sarebbero “dati sensibili”. In base alla sentenza emessa, anche il fatto che Impianti Srr non abbia mai avuto rapporti con Ecos non esenta gli uffici dell’in house dal rilasciare gli atti richiesti.