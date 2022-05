Servizio rifiuti, Ugl ha chiesto incontro a Malluzzo: Caiola, “per proposte migliorative”

Gela. Timpazzo rimane un enigma irrisolto e la Regione continua a concentrare lo smaltimento principale nel sito locale. Allo stesso tempo, Palermo pensa ad incentivi per rafforzare la raccolta differenziata. In città, oltre alle sorti di Timpazzo, sito sul quale si staglia il rischio della saturazione, ci sono da delineare le condizioni del nuovo servizio in house, che dovrebbe partire a settembre, anche se i tempi non sono stati definiti con assoluta precisione. Il segretario provinciale dell’Ugl igiene ambientale Orazio Caiola ha scritto all’assessore Cristian Malluzzo, chiedendo un incontro.