Servizio rifiuti, verifica commissione con i comitati di quartiere: fototrappole a società esterna

Con l’intento di contrastare l’abbandono di rifiuti, Impianti Srr ha intanto preso in carico tutto il sistema delle fototrappole acquistate per essere collocate in vari punti sensibili, in città così come in altri Comuni dell’ambito. I primi cittadini hanno fatto sapere di non avere a disposizione risorse di personale tali da concentrarle sui controlli e sulla gestione della videosorveglianza. Impianti Srr ha affidato ad una società esterna, la vittoriese Mlk security, l’intera attività. Si occuperà del monitoraggio degli esiti della videosorveglianza, volta a sanzionare chi conferisce fuori dalle fasce di raccolta o addirittura abbandona in modo massivo rifiuti di ogni genere. Nel perimetro urbano e in aree rurali e non solo, sono ancora tante le zone franche, usate per collocare rifiuti e resti di ogni tipo.