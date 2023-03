Servizio rifiuti, verifiche per valutare passaggio diretto operai: sospese procedure concorso

Gela. L’esito del parere legale dirà se Impianti Srr, la controllata della Srr4, potrà assorbire direttamente tutti i lavoratori del servizio rifiuti che hanno già operato per Tekra. Nel frattempo, è stata disposta la sospensione delle procedure concorsuali in atto per selezione gli operai fino al quinto livello, da destinare alle attività della raccolta e dello smaltimento. Una scelta di cautela, per trenta giorni, che è stata formalizzata dal manager di Impianti, l’ingegnere Giovanna Picone. La strada del passaggio diretto può valere per gli attuali dipendenti Tekra, che in città sta andando avanti in proroga, ma anche per quelli che sono già transitati in Impianti Srr ma con contratti a tempo e ancora per gli operatori di Timpazzo. Uno sviluppo che si è determinato dopo che Picone ha chiesto una verifica sul decreto legislativo 201 del 2022, che pare possa consentire l’assorbimento diretto anche alle società in house. Una sorta di passaggio di cantiere tradizionale, attuando la clausola sociale. Il cda della Srr4 la scorsa settimana ha formalmente chiesto un parere legale. Sono stati gli stessi professionisti che valuteranno la norma a ritenere che sia intanto meglio sospendere le procedure di selezione. Una comunicazione è stata inoltrata a tutte le commissioni che si sono insediate per valutare i curriculum. Se passasse l’assunzione diretta, inevitabilmente le procedure di concorso dovrebbero essere in parte riviste. La Srr4, ieri, ha formalizzato la richiesta di stoppare l’iter, della quale ha preso atto il manager Picone con un ulteriore provvedimento.