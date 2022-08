Servizio rifiuti, verso contratto: si stringe per l’in house ma forse tempi più lunghi

Gela. L’impegno è di chiudere prima possibile, per far partire anche in città il servizio rifiuti in house. I vertici di “Impianti Srr” hanno incontrato il sindaco Lucio Greco, il direttore esecuzione del contratto Franco Città e l’attuale dirigente ad interim del settore ambiente Mario Picone. Il manager di “Impianti” Giovanna Picone e l’ingegnere Grazia Cosentino hanno fatto il punto sul passaggio. Sulla carta, le nuove attività di “Impianti” dovrebbero prendere il via entro ottobre. E’ probabile però che ci vorrà più tempo. In ogni caso, l’obiettivo è di stringere. Entro un mese, si dovrebbe giungere alla stipula del contratto attuativo tra Palazzo di Città e “Impianti”. La società spinge da tempo per definire proprio gli aspetti contrattuali. Il confronto va avanti da mesi, soprattutto da quando l’amministrazione comunale ha dato il consenso al servizio in house, nonostante le tante perplessità mosse dal sindaco. Attualmente, è proprio Greco che segue il settore, in assenza di un assessore. Il posto è rimasto vuoto per le dimissioni del renziano Cristian Malluzzo. “Impianti” è già impegnata nelle attività preparatorie, con l’acquisto di materiali e mezzi. L’uscita dalla Srr4 del Comune di Piazza Armerina (della quale abbiamo riferito ieri) potrebbe agevolare la procedura per Gela. “Impianti Srr”, infatti, non dovrà più occuparsi dell’attività preparatoria anche per il Comune ennese, che ha optato per il passaggio alla Srr6, in base a quanto comunicato dal sindaco Nino Cammarata.