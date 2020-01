Servizio trasporto disabili fermo, Aias: “Mandato ad un legale…silenzio dell’amministrazione”

Gela. Lo stop al servizio del trasporto disabili, in cura nei centri Aias di Borgo Manfria e Caltagirone, potrebbe imboccare vie giudiziarie. I responsabili della struttura locale ritengono “incomprensibile” che la gara non sia stata ancora affidata. Chiamano in causa direttamente l’amministrazione comunale e i funzionari che seguono le procedure. “La gara si è celebrata lo scorso 9 dicembre – dicono – e ad oggi non c’è ancora l’esito. Tutto questo, nell’assoluto silenzio dell’amministrazione comunale. Questa circostanza non consente all’Aias di poter programmare serenamente la propria attività, sia in termini di servizi da erogare che sotto il profilo dell’occupazione da garantire”. Spiegano inoltre di aver già dato mandato ad un legale, che dovrà valutare l’eventuale sussistenza delle condizioni per agire in giudizio. Dalla sede di Borgo Manfria, fanno sapere di essere “stati costretti a sospendere il servizio”. Ci sono state interlocuzioni con i funzionari del Comune, ma ad oggi manca l’aggiudicazione del servizio. Lo scorso giugno, Aias ha provveduto a proprie spese alla copertura del trasporto, così da non interrompere il percorso terapeutico dei pazienti.