Servizio trasporto sospeso: disabili, operatori e famiglie protestano davanti al Comune

Gela. Disabili in protesta questa mattina a Palazzo di Città. Di fronte ad un Municipio blindato pazienti, famiglie e sindacati si sono radunati per manifestare contro la sospensione del servizio di trasporto disabili verso i centri di terapia Aias di Borgo Manfria e Caltagirone. La gara per l’aggiudicazione del servizio non è stata assegnata per la mancanza di un requisito da parte dell’unica azienda che aveva presentato l’offerta. Adesso, con il servizio sospeso, l’Aias ha già avviato le procedure di licenziamento per 14 lavoratori.