Servono dirigenti tecnici in municipio, avviso per guidare l’unità Pnrr per i finanziamenti

Gela. Non ci sono più ulteriori spazi di manovra e a Palazzo di Città c’è l’urgenza di rafforzare la batteria dei dirigenti tecnici, che in questi mesi ha perso gli ingegneri Grazia Cosentino e Fabio Filippino (entrambi hanno lasciato il municipio) e l’architetto Antonino Collura (il cui contratto è scaduto). A breve, andrà in pensione l’architetto Emanuele Tuccio, che attualmente guida settori come l’urbanistica e lo sviluppo economico. Nelle scorse ore, è stato pubblicato l’avviso per la selezione di un nuovo dirigente tecnico, a tempo determinato. Sarà destinato a guidare l’unità speciale per i progetti del Pnrr. Perdere questa corsa potrebbe causare non pochi effetti negativi. Anche in giunta diversi esponenti del governo cittadino attendono che si possano concretizzare progetti già finanziati. Il nuovo dirigente, di fatto, dovrà coordinare sistemi molto complessi, a partire da “Qualità dell’abitare”, con la prima tranche del finanziamento complessivo da trenta milioni di euro che è stata sbloccata (la scorsa settimana il Ministero delle infrastrutture ha autorizzato tre milioni di euro). Eventuali ritardi potrebbero far finire tutto davanti al muro dei definanziamenti e nessuno può permetterselo, a maggior ragione il sindaco Lucio Greco, che vorrebbe proseguire la sua azione amministrativa, con un eventuale secondo mandato. L’avviso pubblico, redatto dal settore risorse umane, è stato pubblicato.