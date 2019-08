“Servono più agenti di polizia in città”, incontro Coisp-questore: “Rafforzare sezione volanti”

Gela. Servono più agenti di polizia, soprattutto destinati alla sezione volanti del commissariato di via Zucchetto. E’ una delle richieste che la segretaria provinciale del sindacato Coisp ha formulato al questore di Caltanissetta Giovanni Signer, nel corso di un incontro ufficiale. In città, secondo gli esponenti sindacali, mancherebbe un numero adeguato di agenti per far fronte alle emergenze sul territorio. Non è la sola rivendicazione fatta pervenire alla questura. Per il Coisp, non sono più rinviabili prevedere un secondo operatore Cot, la rivisitazione della reperibilità, la nomina del coordinatore volanti e l’aumento del monte straordinari per chi opera nella sezione volanti del commissariato, adesso diretto dal dirigente Salvatore Cicero. Non è da escludere che rappresentanti sindacali e questore possano tornare a rivedersi.