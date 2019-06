“Servono più vigili del fuoco in città”, Giudice: “Dipende dalla politica Greco scriva a Salvini”

Gela. Negli ultimi giorni, le fiamme stanno sferzando la città. Non solo le aree verdi abbandonate e i campi incolti, ma anche proprietà terriere, addirittura l’area a ridosso di palazzo Ducale (in pieno centro storico) e non si fermano neanche i roghi notturni delle auto. “Il sindaco Lucio Greco scriva al ministro Matteo Salvini, serve un rafforzamento del numero di vigili del fuoco in città”, spiega il segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice. “Non esistono città senza problemi, come non esistono città predestinate al fallimento. Esistono città nelle quali il tema sicurezza urbana, quella concreta, percepita dai cittadini, non ha qualità – spiega il sindacalista – sono queste le ragioni che devono motivare tutti a trasformare un evento che poteva essere una tragedia, come la bombola esplosa al mercatino, in occasione per rivendicare più squadre dei vigili del fuoco, un ruolo da rafforzare nelle risorse già note interne ed esterne dedicate alla protezione civile. Ieri sera, i cittadini che stazionavano nei pressi di Palazzo Ducale sono stati fortunati, di certo non possiamo affidare la nostra vita alla fortuna. Questo è uno dei problemi che esiste da decenni e dato che la micro criminalità non molla la presa, diventa utile e non rinviabile assumere decisioni forti per una seria rivendicazione per ottenere una qualità della vita maggiore”.