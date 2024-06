Sessantesimo anniversio per l’omaggio ad Aldisio, Lorefice: “Patrocinio del Senato”

Gela. In occasione della commemorazione per i 60 anni dalla scomparsa del nostro illustre concittadino, il Senatore Salvatore Aldisio, che si terrà in città il prossimo 27 luglio, oltre all’annullo filatelico e all’emissione di un numero a tiratura limitata di cartoline, è stato concesso anche il patrocinio del Senato della Repubblica. “Questo evento rappresenta un’importante occasione, da me fortemente voluta, per ricordare l’indimenticabile contributo che il Senatore Aldisio ha dato alla nostra comunità e al Paese”.