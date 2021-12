Sessantuno nuovi casi Covid in città, quasi 900 contagiati: ventuno guariti

Gela. La curva complessiva del contagio Covid in città si avvicina alla linea dei 900 positivi. Attualmente, sono 896. Nelle ultime ventiquattro ore, sessantuno nuovi casi, in isolamento domiciliare. In base ai dati di Asp, nelle ultime ventiquattro ore, un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria, mentre un altro è stato dimesso. I guariti, invece, sono ventuno.