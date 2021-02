Sette milioni per i lavori nel museo, Regione stringe intesa con ordine architetti

Nel Museo archeologico di Aidone (Enna) verranno investiti 2.500.000 euro per la creazione di servizi di accoglienza, bookshop, laboratori didattici, depositi, climatizzazione ed opere relative all’impiantistica.

Nel Museo archeologico regionale di Gela si prevedono opere per 7 milioni di euro che incideranno sulla revisione dell’intero complesso museale che presenta problemi sotto il profilo statico. Questo comporterà la demolizione degli spazi interni.

L’Antiquarium di Himera, a Termini Imerese (Palermo), vedrà la realizzazione di progetti stimati in 3 milioni e mezzo di euro per l’adeguamento della struttura esterna, la revisione degli impianti, incluso il sistema di illuminazione, l’allestimento delle aree interne con la creazione di laboratori didattici, il miglioramento delle aree esterne adibite a parcheggio e la creazione di aree di fruizione e servizi aperti al pubblico.

Il Museo Pirro Marconi, nella parte prospiciente l’area di scavi, verrà interessato da lavori, stimati in un milione e mezzo di euro, che miglioreranno l’area circostante la zona degli scavi, l’area adibita a parcheggi, e riqualificheranno per intero il territorio.

Al Museo regionale d’arte moderna e contemporanea di Palermo, Palazzo Belmonte Riso, verranno effettuati interventi per 500mila euro per migliorare gli spazi interni ed esterni destinati all’accoglienza.

Opere finalizzate all’eliminazione dell’umidità di risalita e al rifacimento dell’impiantistica sono previsti in favore del Museo delle Solfare ‘Trabia Tallarita’ a Caltanissetta, dove saranno realizzati lavori per un importo di circa un milione di euro.

Il rifacimento delle coperture e degli infissi e l’attualizzazione del sistema delle vetrine e dell’allestimento interno sarà, invece, oggetto dei lavori necessari al Museo archeologico regionale Paolo Orsi di Siracusa dove sono previste opere stimate in due milioni di euro.

E ancora, due milioni di euro vanno al Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani dove occorre intervenire sulle coperture, sulla rimozione di infiltrazioni da risalita, nella coibentazione e nella schermatura dei locali, dal momento che la luce solare rischia di mettere in pericolo il prezioso materiale esposto. Saranno create anche aree da adibire alla didattica, laboratori, nuovi spazi espositivi, un bookshop e nuovi servizi destinati ai visitatori.

Al Mu.Me. – Museo interdisciplinare regionale di Messina, nei locali dell’ottocentesca ex filanda Mellinghoff per le mostre temporanee e nell’adiacente ex monastero basiliano di San Salvatore dei Greci, dove sono conservate, tra le altre, opere di alcuni dei più celebri e apprezzati artisti italiani, come Antonello da Messina, Caravaggio, Annibale Carracci, Mattia Preti, Francesco Laurana gli interventi, stimati in 2 milioni di euro, riguardano opere di mantenimento strutturale dell’edificio e di rifacimento dell’impiantistica complessiva.

A questo si aggiunge la creazione di nuovi spazi espositivi e di servizi destinati al pubblico; tutte opere che incrementeranno l’attrattività complessiva del Museo.

Con fondi del Patto per il Sud verrà allestito, infine, nei locali dell’ex Arsenale Borbonico, il primo Museo del Mare della Regione siciliana che rientra nella gestione della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali del Mare. Anche per la realizzazione di questo progetto, il dipartimento dei Beni culturali si avvarrà della collaborazione avviata con l’Ordine degli architetti di Palermo.