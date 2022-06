Sette pazienti Covid deceduti dopo trasferimento, Corrao: “Ue verifichi risorse Asp”

Gela. “Il caso dei pazienti deceduti dopo il trasporto ha messo in evidenza ancora una volta le gravi carenze sanitarie del territorio, che ancora perdurano nonostante i milioni di euro europei spesi nel settore sanitario. La Commissione Ue intervenga immediatamente per verificare il corretto uso dei Fondi Ue nella sanità gelese”. Così dichiara l’eurodeputato dei Greens-Efa Ignazio Corrao in occasione dell’interrogazione urgente depositata sul caso dei sette pazienti deceduti, così come denunciato dal Coordinamento di comitati per la salute.

“A gennaio- spiega Corrao – in seguito ad un focolaio Covid-19 tra il personale sanitario presso l’ospedale Vittorio Emanuele, sette pazienti sarebbero deceduti probabilmente a causa del loro trasferimento a oltre 70 chilometri di distanza presso il Sant’Elia di Caltanissetta, per sopperire alla mancanza di personale sanitario sostitutivo a Gela”. “La tragedia che ha lasciato sgomenta la cittadinanza, ha evidenziato – ricorda l’eurodeputato – le condizioni difficili dell’Asp di Caltanissetta: carenza di medici, criticità strutturali e gestionali, assenza di reparti fondamentali come la Emodinamica, la Stroke Unit, la Gastroenterologia d’urgenza, Breast unit e molti altri reparti essenziali”.