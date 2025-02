Settefarine “Presi in giro dall’amministrazione”

Gela. “Ci hanno presi in giro” dichiarano i residenti di settefarine che più volte hanno accolto gli esponenti dell’amministrazione nel quartiere. Il tour organizzato per mostrare loro le gravi carenze in cui sono costretti a vivere non è servito a niente.

La via Settefarine, scenario di diversi incidenti stradali, spesso anche mortali, continua a non essere una priorità dell’amministrazione. ” Serve urgentemente l’istallazione di dossi che costringano le macchine a rallentare” dichiara il presidente del comitato di quartiere Salvatore Terlati.

Anche la distribuzione dell’acqua continua ad essere un grande problema per questo quartiere in cui diverse famiglie rimangono a secco anche per 15-20 giorni.

L’unico ritrovo a disposizione degli anziani di questo quartiere è il giardinetto vicino alla posta centrale. Anche questo però, come tante altre zone verdi della città, è diventanto una toilette per cani dove i padroni non si curano di raccogliere le feci , nè l’amministrazione interviene con la pulizia del verde pubblico.