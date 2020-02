Settimana della salute presso l’ambulatorio dei poveri di Sant’Agostino

Gela – In occasione della Giornata Mondiale del Malato, istituita da san Giovanni Paolo II nel 1992 e celebrata ogni anno l’11 febbraio, memoria liturgica della Madonna di Lourdes, nella Chiesa di Sant’Agostino di Gela, presso l’ambulatorio medico “Franco Bennici” è stata organizzata la “Settimana della Salute 2020”, evento di particolare sensibilizzazione che coinvolgerà varie realtà locali. Spesso Papa Francesco sensibilizza le varie istituzioni per garantire cure adeguate per i poveri, in nome di una giustizia sociale che spesso viene trascurata.

Grazie alla disponibilità generosa di molti medici e operatori sanitari si svolgerà la settimana della salute con le visite gratuite presso i locali della Chiesa Sant’Agostino. In particolare: lunedì 10 febbraio alle ore 16,00 visite ginecologiche; martedì 11 febbraio alle ore 9,00 visite otorinolaringoiatriche e alle ore 16,00 visite oculistiche; mercoledì 12 febbraio alle ore 15,30 visite dermatologiche; giovedì 13 febbraio alle ore 9,00 visite oculistiche; venerdì alle ore 15,00 visite senologiche; sabato alle ore 9,00 visite cardiologiche. Le prenotazioni sono state raccolte dal Centro di Ascolto della Piccola Casa della Misericordia. A conclusione sabato nella Parrocchia di Sant’Antonio di Piazza Armerina alle ore 16,00 si svolgerà il “Convegno Diocesano della Pastorale della Salute”.