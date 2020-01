Settimo memorial per ricordare Pino Morinello, presidente del Terranova

Gela. Il campo di via Recanati ha ospitato la settima edizione del memorial Pino Morinello, indimenticato presidente del Terranova. Il figlio Luigi ogni anno lo ricorda con un mini torneo amichevole cui partecipano calciatori ancora in attività. Per la cronaca la partita tra la rappresentanza del “Terranova-Pino Morinello” contro la Sanconitana è finita 5-1 con tre gol di Manolo Brancacci e due di Luigi Morinello. Per la Sanconitana rete di Emanuele Nastasi. Il memorial è stato utile anche per ricordare Emanuele Trubia, scomparso pochi giorni fa.