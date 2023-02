Settori strategici ad interim, confermato Collura allo sviluppo economico: Patti al bilancio per un mese

L’addio dell’ex dirigente Alberto Depetro ha lasciato vacante il ruolo di dirigente titolare e in questi mesi l’onere, sicuramente non agevole, l’ha avuto il segretario generale Loredana Patti, che nel bel mezzo della crisi ha ricevuto l’incarico dal sindaco e le polemiche sulle sue scelte non sono mancate, anzitutto da parte dell’assise civica. Il segretario, in ogni caso, si appresta a lasciare il municipio. Dovrebbe farlo entro fine mese. Probabilmente, dopo aver partecipato all’audizione palermitana di ieri, rimarrà per il tempo necessario alla trasmissione del rendiconto ai revisori, prevista non oltre il 17 marzo, come indicato nelle priorità poste dall’amministrazione comunale. Il sindaco ha rinnovato per un mese l’incarico di dirigente ad interim del settore bilancio, in attesa di capire quale strada percorrere per l’assunzione di una nuova figura a tempo pieno, che possa monitorare la lunga fase della crisi in atto e di un eventuale piano di riequilibrio, sempre che la Corte dei Conti non salti direttamente al dissesto.