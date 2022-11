Sfida al vertice tra Vittoria ed SSD Gela, Cammarata: “Non sarà decisiva”

Gela. Si accendono i riflettori allo stadio Gianni Cosimo di Vittoria per il big match della nona giornata del torneo di Promozione. Per Vittoria e Gela sarà il terzo confronto nell’arco di un mese. In Coppa Italia hanno avuto la meglio i ragazzi di Alessio Catania, imbattuti al Presti (1-1), e vittoriosi sul proprio terreno una settimana fa per 1-0, con qualificazione agli ottavi annessa.

Tutt’altra musica in campionato e parti invertite. I biancazzurri di Mirko Fausciana si presentano da capolista ed il Vittoria quarto ma a soli tre punti. Sarà comunque una sfida di un certo fascino, come conferma il direttore sportivo Marco Cammarata.

“Si incontrano due piazze importanti come Vittoria e Gela – dice – Non sarà comunque una partita decisiva ed in ogni caso Misterbianco e Atletico Catania hanno dimostrato di essere altri avversari scomodi per l’Eccellenza. Per cui sarà gara affascinante, importante ma come tutte le altre. Troppo presto pensare che sia determinante. Il campionato è lungo”.