Sfiducia, Alabiso: “Per noi il ritiro delle firme è la linea più logica, comunque valuteremo”

Gela. Salvo sviluppi ulteriori, la mozione di sfiducia al sindaco Lucio Greco sembra destinata comunque ad un seguito, il prossimo 12 giugno, così come deciso nella seduta di inizio settimana. Anche un eventuale ritiro delle firme dovrà essere comunicato direttamente in aula. Ne sono consapevoli i leghisti che in questi ultimi giorni hanno avanzato la proposta di rinunciare ad una mozione che considerano ormai svuotata politicamente, anzitutto a seguito del rinvio sostenuto pure da altri pezzi dell’opposizione e dello stesso centrodestra. “Noi pensiamo che sia la linea più logica, proprio su un piano politico – dice il consigliere salvianiano Emanuele Alabiso – non imponiamo a nessuno di ritirare le firme né abbiamo l’obbligo di accodarci agli altri consiglieri. Valuteremo il da farsi, visto che gli altri firmatari non intendono rinunciare”. I leghisti hanno già spiegato che un eventuale ritiro delle loro firme non va per nulla interpretato come un sostegno all’avvocato Greco, che invece considerano ormai al capolinea e comunque distante dal centrodestra locale.