Sfiducia, contatti costanti tra consiglieri opposizione: per la mozione firme e deposito

Gela. Anche ieri sono proseguiti i contatti tra i consiglieri di opposizione, che stanno per chiudere il cerchio della mozione di sfiducia al sindaco Lucio Greco. Si attende solo che vengano apposte le firme, prime del deposito alla presidenza del consiglio comunale. A questo punto, è più che probabile che la mozione verrà trattata in consiglio, mentre l’amministrazione comunale si trova a fronteggiare il grosso punto interrogativo del bilancio di previsione, accompagnato dal parere negativo dei revisori. Gli esponenti di opposizione hanno rotto gli indugi e non sono più intenzionati ad attendere. Si sono già detti contrari ad un bilancio di previsione che potrebbe arrivare in assise civica, accompagnato dal parere negativo dei revisori. Neanche l’ipotesi di uno stop del documento finanziario pare poterli persuadere. Ieri, il sindaco Lucio Greco ha replicato piuttosto stizzito, invitando gli esponenti di opposizione “a pensare a cose più serie” e ha messo insieme riflessioni, volte a far emergere le incongruenze politiche che considera ben evidenti tra le fila del drappello della sfiducia. Ha bollato come “scandaloso” il fatto che a sostegno dell’iniziativa si siano schierati i dem, sulla stessa linea tracciata da partiti di centrodestra e da un consigliere come Salvatore Scerra, che per l’avvocato “si sarebbe già dovuto dimettere”. E’ probabile che i toni diventeranno ancora più aspri nei prossimi giorni.