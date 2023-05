Sfiducia, dem e progressisti aprono al rinvio: “Diamo fiducia alla Corte dei Conti”

Il consigliere progressista Alessandra Ascia ha appena chiesto che si legga l’addendum avanzato dall’esponente cuffariano Vincenzo Cascino. L’esponente della Dc ha fatto riferimento agli atti finanziari ancora non presentati dall’amministazione. Ha indicato una serie di mancanze amministrative, nonostante negli scorsi giorni abbia preannunciato di voler concedere un termine ulteirore alla giunta. L’indipendente Luigi Di Dio, fin dall’inizio nella maggioranza del primo cittadino, ha ricordato il termine ulteriore concesso dalla Corte dei Conti per le misure correttive. “Oggi non dobbiamo sfiduciare il sindaco ma salvare la città – ha spiegato – si rinvii il consiglio comunale al 12 giugno”. Il consigliere rompe subito il ghiaccio e punta a congelare la mozione, dando tempo all’amministrazione di chiudere il ciclo degli atti finanziari e dei correttivi. Il segretario generale Carolina Ferro ha dato il via libera alla possibilità di avanzare la proposta, ritenuta legittima. Il centrodestra contesta la richiesta di rinvio. L’esponente FdI Pierpaolo Grisanti e il forzista Rosario Trainito sono intervenuti e non accettano che si passi subito ad un voto sul rinvio. “Parliamo di una mozione di sfiducia – ha detto Trainito – è un atto importante. Il sindaco ha tradito la sua maggioranza. In quattro anni c’è stato lo zero. Non ha maggioranza in aula”. Il meloniano Grisanti ha sottolineato che con il rinvio si riduce il dibattito e non si garantisce la piena pluralità. Non ha per nulla condiviso neanche le conclusione del segretario generale.Il consigliere Gabriele Pellegrino ha ricordato i punti programmatici mai raggiunti dal sindaco e dalla sua giunta. Scerra di Fratelli d’Italia ha più volte chiesto un parere del segretario generale. “A nome della democrazia devo fare una domanda al segretario generale”, è intervenuto Scerra. “C’è un attacco alla democrazia”. Il consigliere ritiene che non sia possibile procedere con un rinvio. Il segretario ha ribadito la possibilità del rinvio. Dem e progressisti aprono al rinvio. Il consigliere Pd Gaetano Orlando è stato chiaro, “questa mozione non la vedo in questa fase di crisi finanziaria. Noi siamo per l’astensione”. La grillina Farruggia ha riferito che i progressisti non voteranno sì al rinvio “ma ci asterremo perchè vogliamo dare fiducia alla Corte dei Conti. Cascino della Dc ha aperto una riflessione differente. Doveva essere una mozione del centrodestra, che si è dimostrato incerto”.