Sfiducia, firmano i forzisti: Trainito, “città va rilanciata e Greco non riesce a farlo”

“Il centrodestra si compatta e può andare avanti per dare un’alternativa seria alla città – aggiunge il capogruppo FI – la sfiducia non è contro Greco ma contro un sistema di amministrare che ha dimostrato troppe falle. Il progetto iniziale non esiste più da tempo. Vogliamo un rilancio in tempi celeri. Un commissario, in via transitoria, a questo punto potrebbe assicurare una salvaguardia dell’ente e della città che il sindaco e la giunta non riescono a garantire. Noi siamo con la città. Davanti ad evidenti incapacità amministrative, Forza Italia ancora una volta agisce responsabilmente”. Il blocco di centrodestra inizia a prendere forma e lo fa intorno al nucleo di una sfiducia che arriva mentre la situazione finanziaria dell’ente pone in bilico anche l’assise civica.