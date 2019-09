Sfondate le vetrine del negozio “Liguero”, la “spaccata” nella notte in via Borromini

Gela. Hanno sfondato le vetrate del negozio di abbigliamento “Liguero”, in via Borromini. Probabilmente, è stata usata un’automobile come ariete. Chi ha agito, però, non avrebbe portato via nulla. L’azione plateale ricorda altri “colpi” dello stesso tipo, messi a segno negli scorsi mesi in città, anche nei pressi della stazione ferroviaria, a poca distanza da via Borromini.