Sgomberi Iacp, si cerca una soluzione per le famiglie: incontro con l’Istituo autonomo

Gela. “Nessuno finirà in mezzo alla strada, soprattutto se di mezzo ci sono anziani e bambini”, l’amministrazione comunale è molto netta rispetto all’allarme lanciato dalle venti famiglie che occupano da anni abusivamente alcuni appartamenti delle case popolari del quartiere Scavone, l’ex Bronx di Gela.

Gli occupanti temono di essere sfrattati entro il 12 dicembre. L’allarme è scattato con l’arrivo degli ordini di sgombero, nonostante molti abbiano partecipato al bando di regolarizzazione lanciato dallo Iacp lo scorso anno. La preoccupazione principale è che queste famiglie, già in una situazione di precarietà, possano ritrovarsi senza un tetto, a ridosso di Natale.

Il sindaco Terenziano Di Stefano, consapevole della gravità della situazione, ha avviato un confronto diretto con l’Istituto Case Popolari per trovare una soluzione e garantire che nessuno finisca per strada. L’obiettivo è evitare lo sgombero forzato e valutare le possibilità di regolarizzazione per gli attuali occupanti.

“L’interlocuzione con lo Iacp è costante – ha dichiarato il primo cittadino – per la prossima settimana ci sarà un incontro per trovare una soluzione a tutte le criticità che stanno preoccupando le venti famiglie delle palazzine popolari. Sono cosciente che a monte c’è un atto illegale come l’occupazione abusiva, ma pur garantendo i diritti di tutti, non possiamo consentire che decine di famiglie, con bambini, anziani e diversamente abili possano finire in mezzo ad una strada. Una soluzione deve esserci e faremo il possibile per trovarla”.

Di Stefano intanto ha chiesto una ricognizione urgente degli appartamenti sfitti presenti nel complesso di Scavone. Decine di immobili sono vuoti e in condizioni di degrado, e potrebbero essere assegnati in tempi brevi a chi ne ha bisogno.