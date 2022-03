Sgravi Tari, civici: “Occorre un altro bando, ancora a disposizione un milione di euro”

“Dopo un’attenta valutazione e un’approfondita discussione riteniamo di proporre all’amministrazione comunale un altro bando, alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti, per permettere di partecipare a chi non l’ha fatto. Bisogna ampliare le fasce con un altro scaglione Isee, permettendo a quelle famiglie che sono in regola con i pagamenti del tributo di poter ricevere una scontistica. Oggi, bisogna puntare a sostenere le famiglie che con difficoltà e rispetto delle regole pagano puntualmente i tributi”, dicono i consiglieri Davide Sincero, Rosario Faraci, Valeria Caci e Giuseppe Guastella. Sono stati proprio i due gruppi civici a puntare molto sugli aiuti per la Tari, da destinare a chi è più in difficoltà.